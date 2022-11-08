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    «Не имеет никакой художественной ценности». В Одессе памятник Екатерине II снесут в ближайшее время, заявили местные власти

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    Памятник Екатерине II и ее сподвижникам в Одессе будет снесен в ближайшее время. Об этом 8 ноября заявил председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает ТАСС.


    «Четыре фигуры основателей Одессы вернутся туда, где и находились, в краеведческий музей. А фигуру Екатерины доставят в безопасное место, так как ее изваяние не имеет никакой художественной ценности», — сказал он.

    Подготовка к демонтажу памятника началась 6 ноября — вокруг памятника появилось ограждение, а саму скульптуру российской императрицы закрыли черным полиэтиленом.

    Окончательный вопрос о сносе памятника планируется решить 30 ноября на сессии депутатов горсовета.

    Памятник основательнице Одессы Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Воллану, Григорию Потемкину и Платону Зубову неоднократно обливали краской и наносили на него надписи. В последний раз императрицу нарядили в маску палача, а к руке привязали висельную петлю.

    Город Одесса в составе Российской империи был основан в XVIII веке после подписания Ясского мирного договора (русско-турецкая война). Сначала в 1793 году была построена крепость, затем в мае 1794 года Екатерина II подписала рескрипт о новом городе Одессе на самом западе новоприобретенной территории империи — Новороссии.

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