«Не имеет никакой художественной ценности». В Одессе памятник Екатерине II снесут в ближайшее время, заявили местные власти

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам в Одессе будет снесен в ближайшее время. Об этом 8 ноября заявил председатель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает ТАСС.





«Четыре фигуры основателей Одессы вернутся туда, где и находились, в краеведческий музей. А фигуру Екатерины доставят в безопасное место, так как ее изваяние не имеет никакой художественной ценности», — сказал он.