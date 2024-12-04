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Строительство Недвижимость Застройщики предлагают создать систему жилищных накопительных сертификатов для первого взноса на ипотеку

Застройщики предлагают создать систему жилищных накопительных сертификатов для первого взноса на ипотеку

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1 комментарий

Увеличение параметров первоначального взноса по кредитам в совокупности с ростом цен вызывают сложности у покупателей жилья не меньше, чем высокие ставки. Решением проблемы может стать государственная программа жилищных накопительных сертификатов (ЖНС), считает директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов ГК «А101» Рустам Азизов.

«Примерно 52% населения нуждаются в улучшении жилищных условий — но 40% желающих взять ипотечный кредит не имеют ни первоначального взноса, ни возможности его накопить, — пояснил он. — В этих условиях мы предлагаем разработать программу, при которой денежные средства участников инвестируются в государственные проекты. Таким образом, государство получит от граждан дополнительное финансирование, а они — поддержку государства в вопросе ипотечного кредитования».

Схема, предложенная девелопером, заключается в том, что работодатель ежемесячно перечисляет часть зарплаты на специальный счет в банке (можно также пополнять его и самостоятельно). Деньги переходят в управление государства, которое инвестирует их в ОФЗ или другие низкорисковые ценные бумаги, которые обеспечены гарантиями Правительства РФ. Так за несколько лет за счет роста стоимости ценных бумаг получится накопить на первоначальный взнос.

Примерный расчет эксперта таков: при средней зарплате московского участника программы 150 тыс. рублей ежемесячный взнос может составить 20% или 30 тыс. рублей. Со стороны государства надбавка ежегодно может составлять до 30% годовых. Тогда за пять лет можно будет накопить 1,8 млн рублей и еще 2 млн рублей составит доход от инвестирования. Общая сумма, накопленная на первоначальный взнос, составит 3,8 млн рублей.

Также Рустам Азизов предлагает установить льготную ставку по ипотеке для участников программы ЖНС — она необходима, т. к. только в таком случае реально будет воспользоваться накопленными средствами и взять ипотеку.

«Я говорю именно про льготную ставку, поскольку, согласно нашей аналитике, только она сегодня по карману большинству покупателей, — подчеркнул эксперт. — Стандартными программами с рыночной ставкой от 25%, пользуется лишь 1% наших клиентов, а той же семейной ипотекой — 51%».

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Комментарии
1
Гость
36 минут
Главное - без процентов держать ЖНС. А счета в банках не годятся?
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