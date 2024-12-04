Сийярто: Венгрия попросила США исключить Газпромбанк из санкционного списка

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой сделать исключение для Газпромбанка и убрать его из санкционного списка. Разговор между чиновниками прошел на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО, пишет ТАСС в среду, 4 декабря.

Дело в том, что через Газпромбанк Венгрия расплачивается с Россией за газ. По словам Сийярто, такая практика исключения при проведении определенных платежей уже существует.

«Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты», — сказал Сийярто журналистам.

Накануне Сийярто был на переговорах в Москве. Глава МИД рассказывал, что в ходе них Россия и Венгрия нашли пути решения проблем с платежами после введения американских санкций против Газпромбанка. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день между странами удалось урегулировать вопросы по трем из четырех направлений.

Напомним, что 21 ноября США внесли Газпромбанк и еще 117 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, в новый санкционный список. Минфин Штатов в свою очередь заявил, что санкции направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему».