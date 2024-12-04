Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

сев.

 774мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Сийярто: Венгрия попросила США исключить Газпромбанк из санкционного списка

Сийярто: Венгрия попросила США исключить Газпромбанк из санкционного списка

1 578
12 комментариев

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену с просьбой сделать исключение для Газпромбанка и убрать его из санкционного списка. Разговор между чиновниками прошел на полях встречи глав дипломатических ведомств стран НАТО, пишет ТАСС в среду, 4 декабря.

Дело в том, что через Газпромбанк Венгрия расплачивается с Россией за газ. По словам Сийярто, такая практика исключения при проведении определенных платежей уже существует.

«Это не было бы какой-то необычной ситуацией, учитывая, что несколько российских банков имеют такое исключение при оплате поставок урана в Соединенные Штаты», — сказал Сийярто журналистам. 

Накануне Сийярто был на переговорах в Москве. Глава МИД рассказывал, что в ходе них Россия и Венгрия нашли пути решения проблем с платежами после введения американских санкций против Газпромбанка. Политик подчеркнул, что на сегодняшний день между странами удалось урегулировать вопросы по трем из четырех направлений. 

Напомним, что 21 ноября США внесли Газпромбанк и еще 117 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором, в новый санкционный список. Минфин Штатов в свою очередь заявил, что санкции направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему».

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
266377356
2 часа
Совершенно недавно Сиярто заверял, что Венгрия и Россия нашли пути обхода введенных санкций! Преподносилось как победа! Что, не...?
Карабас Барабас
2 часа
Накануне Сийярто был на переговорах в Москве... ну так бы и написали кто на самом деле обратился к госсекретарю с такой просьбой.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20