Сийярто: Россия и Венгрия нашли решение проблем из-за санкций США против Газпромбанка

Россия и Венгрия нашли пути решения проблем с платежами после введения американских санкций против Газпромбанка. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Москву на переговоры, пишет 3 декабря ТАСС.

По словам Сийярто, санкции в отношении российского банка затронули платежи по нескольким направлениям: поставка ядерного топлива и газа в Венгрию, а также транзит газа через два государства. Глава МИД подчеркнул, что на сегодняшний день между странами удалось урегулировать вопросы по трем из четырех направлений.

В свою очередь зампред правительства РФ Александр Новак, встретившийся с Сийярто, отметил, что Венгрия продолжает быть главным европейским торгово-экономическим партнером России.

«Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами», — сказал Новак.

Глава МИД Венгрии заявил, что сейчас перед его страной стоит четкая цель — как можно больше развивать отношения с Россией во всех областях, «которые не затронуты санкциями».

Напомним, что 21 ноября США расширили список санкций против России. Под ограничения попали 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. Среди них — Газпромбанк. Минфин США заявил, что санкции направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему».

На следующий день ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не знают, как будут проводиться расчеты за газ с иностранными покупателями, однако решение все равно будет найдено.