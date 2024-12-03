Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +2

3 м/c,

ю-з.

 756мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Новый владелец Four Seasons
Копим на будущее
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Сийярто: Россия и Венгрия нашли решение проблем из-за санкций США против Газпромбанка

Сийярто: Россия и Венгрия нашли решение проблем из-за санкций США против Газпромбанка

2 339
7 комментариев

Россия и Венгрия нашли пути решения проблем с платежами после введения американских санкций против Газпромбанка. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Москву на переговоры, пишет 3 декабря ТАСС.

По словам Сийярто, санкции в отношении российского банка затронули платежи по нескольким направлениям: поставка ядерного топлива и газа в Венгрию, а также транзит газа через два государства. Глава МИД подчеркнул, что на сегодняшний день между странами удалось урегулировать вопросы по трем из четырех направлений. 

В свою очередь зампред правительства РФ Александр Новак, встретившийся с Сийярто, отметил, что Венгрия продолжает быть главным европейским торгово-экономическим партнером России. 

«Несмотря на внешнее давление, венгерские компании не только продолжают работу на российском рынке, но и приходят с новыми проектными инициативами», — сказал Новак.

Глава МИД Венгрии заявил, что сейчас перед его страной стоит четкая цель — как можно больше развивать отношения с Россией во всех областях, «которые не затронуты санкциями». 

Напомним, что 21 ноября США расширили список санкций против России. Под ограничения попали 118 физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым сектором. Среди них — Газпромбанк. Минфин США заявил, что санкции направлены на то, чтобы помешать России «использовать международную финансовую систему». 

На следующий день ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не знают, как будут проводиться расчеты за газ с иностранными покупателями, однако решение все равно будет найдено.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY10
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Slava_Rossii2
1 час
Теперь берут платежи венгерским горошком?
Rostik37
1 час
Чумаданами бабло надо возить в масквабад, чумаданами. И всё будет зер гут.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05