Поджигателей релейных шкафов в Петербурге приговорили к 3 годам тюрьмы и 6 годам колонии строгого режима

Петербургский городской суд 4 декабря признал виновными в диверсии Василия Иванова и Сергея Саратовцева — поджигателей релейных шкафов на перегоне Новая Деревня — Лахта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчин приговорили к трем годам тюрьмы и шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фигуранты свою вину признали и раскаялись в совершенном преступлении.

Напомним, что 1 мая 2023 года Саратовцев откликнулся на обращение незнакомца в интернете о поджоге релейных шкафов за деньг и. Согласившись на 8 тысяч рублей, фигурант привлек к делу своего товарища Иванова.

Затем 4 мая мужчины зашли в магазин «Петрович» на Таллинском шоссе, где купили все необходимые для диверсии инструменты. Прибыв к ж/д станции Старая Деревня на Липовую аллею, 16, фигуранты подожгли релейный шкаф и сняли процесс на видео. Отметим, что в тот день из-за инцидента произошла задержка в графике движения электричек.