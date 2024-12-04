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Происшествия Поджигателей релейных шкафов в Петербурге приговорили к 3 годам тюрьмы и 6 годам колонии строгого режима

Поджигателей релейных шкафов в Петербурге приговорили к 3 годам тюрьмы и 6 годам колонии строгого режима

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14 комментариев

Петербургский городской суд 4 декабря признал виновными в диверсии Василия Иванова и Сергея Саратовцева — поджигателей релейных шкафов на перегоне Новая Деревня — Лахта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчин приговорили к трем годам тюрьмы и шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Фигуранты свою вину признали и раскаялись в совершенном преступлении. 

Напомним, что 1 мая 2023 года Саратовцев откликнулся на обращение незнакомца в интернете о поджоге релейных шкафов за деньги. Согласившись на 8 тысяч рублей, фигурант привлек к делу своего товарища Иванова. 

Затем 4 мая мужчины зашли в магазин «Петрович» на Таллинском шоссе, где купили все необходимые для диверсии инструменты. Прибыв к ж/д станции Старая Деревня на Липовую аллею, 16, фигуранты подожгли релейный шкаф и сняли процесс на видео. Отметим, что в тот день из-за инцидента произошла задержка в графике движения электричек.

«От воздействия открытого пламени и высокой температуры был также поврежден рядом стоящий релейный шкаф, чем имуществу ОАО „РЖД“ был причинен ущерб на общую сумму 598 370, 47 рублей», — добавили в пресс-службе петербургских судов.

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Комментарии
14
FalconNitro3
1 час
А почему такой разброс? Кому то 10, кому то 12... А тут 3-6.
Yuri_SPb
1 час
за 8 тыс себе жизнь испортили. впрочем, там им и место.
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