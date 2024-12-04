Встретились на огромной площадке. Полиция показала место смертельного ДТП в Петро-Славянке

Полиция Петербурга 4 декабря опубликовала кадры с места смертельного ДТП, которое произошло в Колпинском районе накануне днем. Там в столкновении с «Газелью» погиб водитель погрузчика.
Авария произошла около 16:40 3 декабря на территории складского комплекса овощебазы в Петро-Славянке, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как видно на фото, на просторной асфальтированной площадке столкнулись небольшой погрузчик и грузовая «Газель». По предварительным данным, 37-летний гражданин Таджикистана, управляя вилочным погрузчиком КАРА, столкнулся с фургоном под управлением 45-летнего соотечественника и выпал на асфальт. После этого на него опрокинулся его же погрузчик.
В результате ДТП водитель погрузчика скончался на месте. Полиция проводит проверку. Как сообщалось ранее, водителя «Газели» доставили в отдел и оформили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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