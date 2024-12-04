Встретились на огромной площадке. Полиция показала место смертельного ДТП в Петро-Славянке

Авария произошла около 16:40 3 декабря на территории складского комплекса овощебазы в Петро-Славянке, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Как видно на фото, на просторной асфальтированной площадке столкнулись небольшой погрузчик и грузовая «Газель». По предварительным данным, 37-летний гражданин Таджикистана, управляя вилочным погрузчиком КАРА, столкнулся с фургоном под управлением 45-летнего соотечественника и выпал на асфальт. После этого на него опрокинулся его же погрузчик.