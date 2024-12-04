Смерть на овощебазе в Петро-Славянке: водителя погрузчика раздавила его же машина

Один человек погиб в результате ДТП в Колпинском районе Петербурга на территории складского комплекса.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия случилась 3 декабря около 16:40 на овощебазе в Петро-Славянке на Софийской улице, 151. По предварительным данным, вилочный погрузчик КАРА врезался в ехавшую справа «Газель». Водитель погрузчика выпал на проезжую часть, и сверху на него опрокинулся его погрузчик. Мужчина погиб на месте.

Оба водителя — граждане Таджикистана. 37-летний погибший на миграционном учете не состоял, а его коллега зарегистрирован в Петербурге. У первого за год одно нарушение ПДД, у второго нарушений не зафиксировано. Однако водителя «Газели» доставили в полицию и оформили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.