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Происшествия Смерть на овощебазе в Петро-Славянке: водителя погрузчика раздавила его же машина

Смерть на овощебазе в Петро-Славянке: водителя погрузчика раздавила его же машина

3 826
15 комментариев

Один человек погиб в результате ДТП в Колпинском районе Петербурга на территории складского комплекса.

Как стало известно «Фонтанке», трагедия случилась 3 декабря около 16:40 на овощебазе в Петро-Славянке на Софийской улице, 151. По предварительным данным, вилочный погрузчик КАРА врезался в ехавшую справа «Газель». Водитель погрузчика выпал на проезжую часть, и сверху на него опрокинулся его погрузчик. Мужчина погиб на месте.

Оба водителя — граждане Таджикистана. 37-летний погибший на миграционном учете не состоял, а его коллега зарегистрирован в Петербурге. У первого за год одно нарушение ПДД, у второго нарушений не зафиксировано. Однако водителя «Газели» доставили в полицию и оформили протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в октябре Софийская овощебаза переехала на новую площадку «Агропарк Нарт» в Петро-Славянке.


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Комментарии
16
sysh
42 минуты
Новость из разряда - "Доброе утро".
radon
9 минут
Минус 1!хорошо...
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