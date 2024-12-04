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Город Ресторан на Радищева демонтировал украшение из гофрированных труб с исторического дома

Ресторан на Радищева демонтировал украшение из гофрированных труб с исторического дома

2 633
11 комментариев

Ресторан на улице Радищева демонтировал несогласованное украшение из гофрированных труб с фасада исторического дома. Об этом сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района 4 декабря.

Источник:

На трубы, украшенные подсветкой, первыми обратили внимание участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

Источник:

В комитете по градостроительству и архитектуре сообщали «Фонтанке», что конструкция на фасаде не согласована. Администрация Центрального района в свою очередь выдала бизнесу предписание демонтировать ее. Ресторан снял трубы в течение двух дней, раньше обозначенного срока.

Судя по фотографиям на картах, заведение экспериментировало с украшениями над своим входом. Так, летом там были развешаны разноцветные фигуры рыб.

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Комментарии
11
spm
1 час
При этом, то что из окна исторического здания сделали дверь и тем самым изменили вид фасада вопросов не вызывает
Гость
3 часа
Колхозники похоже кроме барака другой архитектуры не видели. Зачем вы сюда ехали? Превратить город в гнилой барак?
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