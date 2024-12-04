Ресторан на Радищева демонтировал украшение из гофрированных труб с исторического дома

Ресторан на улице Радищева демонтировал несогласованное украшение из гофрированных труб с фасада исторического дома. Об этом сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района 4 декабря.
На трубы, украшенные подсветкой, первыми обратили внимание участники сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».
В комитете по градостроительству и архитектуре сообщали «Фонтанке», что конструкция на фасаде не согласована. Администрация Центрального района в свою очередь выдала бизнесу предписание демонтировать ее. Ресторан снял трубы в течение двух дней, раньше обозначенного срока.
Судя по фотографиям на картах, заведение экспериментировало с украшениями над своим входом. Так, летом там были развешаны разноцветные фигуры рыб.
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