Ресторан на Радищева демонтировал украшение из гофрированных труб с исторического дома

Ресторан на улице Радищева демонтировал несогласованное украшение из гофрированных труб с фасада исторического дома. Об этом сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района 4 декабря.

В комитете по градостроительству и архитектуре сообщали «Фонтанке», что конструкция на фасаде не согласована. Администрация Центрального района в свою очередь выдала бизнесу предписание демонтировать ее. Ресторан снял трубы в течение двух дней, раньше обозначенного срока.