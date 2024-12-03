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Город Петербургские чиновники не оценили сверкающие гофры на фасаде исторического дома

Петербургские чиновники не оценили сверкающие гофры на фасаде исторического дома

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5 комментариев

В центре города зарождается тренд на украшение входов в рестораны гофрами — обратили внимание горожане из сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Уже как минимум два заведения попробовали оформить фасады исторических домов над своими дверьми таким образом — на улице Радищева и Большей Конюшенной. Особого размаха достигла конструкция из гофр на Радищева, 34 — читатели «Фонтанки» поделились ее фотографиями накануне.

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Здание на Радищева, которое решили творчески преобразить предприниматели, историческое, но памятником культуры не является, особый охранный статус имеет соседний комплекс построек — сообщили «Фонтанке» в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников. Это значит, что конструкция должна была быть согласована с другими ведомствами.

В комитете по градостроительству и архитектуре отмечают, что были не в курсе установки креативной конструкции из гофр, а такое должно быть согласовано.

Администрация Центрального района со своей стороны намерена принять решительные меры.

«Конструкция на фасаде здания по адресу размещена самовольно и не была согласована в установленном порядке. Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга хозяйствующему субъекту предписано осуществить демонтаж конструкции в срок до 6 декабря. В случае неисполнения предписания хозяйствующему субъекту грозит ответственность, предусмотренная действующим законодательством», - сообщили «Фонтанке» в пресс-службе администрации.

У заведения, которое решило покреативить с гофрами, высокий рейтинг на картах: посетители хвалят и еду, и дизайн. Судя по фотографиям, украшение над входом менялось: так, минувшим летом там развешивали разноцветные фигуры рыб.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, по каким правилам размещают вывески в Петербурге.

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Комментарии
5
В д. Гадюкино - дожди.
6 минут
Зато круглогодичные уродские вывески никого не смущают.
DEMOMON
3 минуты
Да вроде креативненько так...
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