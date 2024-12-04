ЗакС окончательно утвердил корректировку закона о зеленых насаждениях

Заксобрание Петербурга 4 декабря в окончательном, третьем чтении утвердило законопроект, который отменяет необходимость проводить инвентаризацию зеленых насаждений в случаях, когда не идет речи об изменении их границ.

Инвентаризация зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) не будет проводиться в случаях, когда меняется описание их местоположения либо название, при этом границы зеленой зоны остаются неизменными.

Кроме того, в закон внесли новые названия ряда скверов и парков, которые за последний год утвердило правительство Петербурга. В частности, в документ внесли актуальное название Пулковского парка, который ранее был переименован в парк Городов-Героев, а также названия скверов, которые ранее были безымянными.