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Город ЗакС окончательно утвердил корректировку закона о зеленых насаждениях

ЗакС окончательно утвердил корректировку закона о зеленых насаждениях

2 502
6 комментариев

Заксобрание Петербурга 4 декабря в окончательном, третьем чтении утвердило законопроект, который отменяет необходимость проводить инвентаризацию зеленых насаждений в случаях, когда не идет речи об изменении их границ.

Инвентаризация зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) не будет проводиться в случаях, когда меняется описание их местоположения либо название, при этом границы зеленой зоны остаются неизменными.

Кроме того, в закон внесли новые названия ряда скверов и парков, которые за последний год утвердило правительство Петербурга. В частности, в документ внесли актуальное название Пулковского парка, который ранее был переименован в парк Городов-Героев, а также названия скверов, которые ранее были безымянными.

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Комментарии
6
Гость
2 часа
Приморский район. Улица Омская . Напротив здания районной прокуратуры ЗНОП 15105 на которой размещается частная автостоянка. Вопрос . Что она там делает и кто это оформил?
Гость
2 часа
будут вырубки
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