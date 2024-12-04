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Общество Неизвестная болезнь унесла жизни 143 человек на юго-западе Конго. Число инфицированных растет

Неизвестная болезнь унесла жизни 143 человек на юго-западе Конго. Число инфицированных растет

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3 комментария

В ноябре в юго-западной провинции Демократической Республики Конго от неизвестной болезни погибло 143 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

У инфицированных людей наблюдаются симптомы гриппа, включая высокую температуру и сильные головные боли, рассказали замгубернатора провинции Кванго Реми Саки и министр здравоохранения провинции Аполлинер Юмба. В зону Панзи направлена ​​медицинская бригада для сбора образцов и проведения анализов.

Ситуацию специалисты называют крайне тревожной, поскольку число инфицированных продолжает расти. Положение усугубляется тем, что Панзи — это сельская зона здравоохранения, испытывающая проблемы с поставками лекарств.

По словам местного эпидемиолога, наиболее серьезно от неизвестной болезни страдают женщины и дети.

Представитель ВОЗ заявил во вторник, что агентство ООН по здравоохранению было уведомлено о наличии заболевания на прошлой неделе, и работает над проведением дополнительных расследований совместно с министерством здравоохранения Конго.

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Конго Болезнь ВОЗ
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Комментарии
4
Сила в Правде!!
3 минуты
в россии 87% больны и ничего выживают.
Леонтий
13 минут
Опять с обезьянами обжимались.
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