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Общество Сирийские повстанцы приблизились к городу Хама

Сирийские повстанцы приблизились к городу Хама

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Сирийские боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) и формирования антиправительственной вооруженной оппозиции, наступающие на правительственные войска, во вторник приблизились к крупному городу Хама. Об этом 3 декабря сообщает Reuters.

Повстанцы заявили о захвате деревень, включая Маар Шахур в нескольких милях к северу от города. Сирийские государственные СМИ сообщают, что в этот район прибывает подкрепление. Город Хама оставался под контролем правительства с тех пор, как в 2011 году началась гражданская война.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью, что Тегеран рассмотрит возможность отправки войск в Сирию, если Дамаск официально попросит об этом, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить резкое обострение ситуации в Сирии. Согласно релизу Кремля, Путин «акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок» и выступил за «восстановление стабильности и конституционного порядка на всей территории страны».

Согласно информации РИА Новости, сирийские вооруженные силы полностью контролируют город Хама и идет зачистка ряда поселений в провинции.

* Запрещена в России.

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Сирия Хама Повстанцы Нападение
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Заколебали уже стабильностью.
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