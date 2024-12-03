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Общество Происшествия В Якутии упал астероид. Показываем, как это было

В Якутии упал астероид. Показываем, как это было

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21 комментарий

Ночное небо якутского города Ленска прорезал метеорит. Падение небесного тела засняли очевидцы.

Метеорит ярким росчерком появился в небе и так же неожиданно погас. Куда упали его остатки — неизвестно.

О падении астероида COWEPC5 где-то над Сибирью было известно заранее. Его размер варьируется от 0,5 до 2 метров, сообщили в «Роскосмосе».

Профессор МФТИ Александр Родин рассказывал, что последствий от падения метеорита для инфраструктуры и людей не будет.

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Комментарии
21
282694747
1 час
Как он посмел на Великую Россию упасть?
Отец Родной
1 час
Называется астероид - орешник?
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