В Якутии упал астероид. Показываем, как это было

Метеорит ярким росчерком появился в небе и так же неожиданно погас. Куда упали его остатки — неизвестно.

О падении астероида COWEPC5 где-то над Сибирью было известно заранее. Его размер варьируется от 0,5 до 2 метров, сообщили в «Роскосмосе».