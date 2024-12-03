В Вологодской области вслед за обычным алкоголем запретят продажу детского шампанского

Депутат ЗакСа Вологодской области Сергей Жестянников предлагает запретить в регионе продажу детского шампанского. Он полагает, что его реализация «может восприниматься как нормализация алкоголя в сознании детей».

У себя в телеграм-канале депутат также сослался на уполномоченную по правам ребенка Ольгу Смирнову, которая считает, что запрещать нужно не только продажу, но и производство безалкогольных напитков.

«С точки зрения психологии дети подвержены влиянию маркетинга и рекламы, и подобные продукты могут создавать у них ложное представление о том, что алкоголь — это что-то безобидное и веселое», — пишет Жестянников. Он также считает, что продажа безалкогольных напитков «настраивает» детей с юных лет, что спиртное — норма.

Вологодская область — регион, где недавно продажу алкоголя в будние дни ограничили до двух часов. Купить горячительные напитки можно только с 12 до 14 часов. Норма вступит в силу с 1 марта 2025 года. Автор инициативы, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объясняет ее увеличением показателя смертности среди местных жителей от алкоголя.