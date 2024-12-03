В Госдуму внесли законопроект о строительном мусоре

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который регулирует обращение с отходами при строительстве и ремонте. Сейчас ответственные за вывоз и переработку строительного мусора не определены, что создает проблемы муниципальным властям, пишет 3 декабря «КоммерсантЪ».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что особенности обращения с отходами от использования товаров, животноводства и добычи полезных ископаемых законодательно урегулированы, а вот вопросы, касающиеся отходов строительства, сноса, технического перевооружения и благоустройства требуют неотложной регулировки. Регулирование и организацию обращения с такими отходами предлагается отнести к «собственным» полномочиям субъектов РФ.

Регионы также смогут утверждать правила обращения со строительными отходами, вводить перечни отходов (в том числе тех, что относятся ко вторичным ресурсам), которые будет запрещено захоранивать, устанавливать порядок организации транспортировки и утилизации отходов и формы договоров на оказание таких услуг. При этом общие требования к содержанию правил и обороту строительных отходов в целом предполагается зафиксировать в федеральном законе ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Контролировать логистику, утилизацию, хранение и переработку строительных отходов предполагается при помощи региональных государственных информационных систем (ГИС). В пояснительной записке подчеркивается, что полноценное управление обращением с отходами возможно только с их применением.

Региональные ГИС должны будут аккумулировать сведения о мусоровозах, местах складирования и утилизации мусора, навигационные данные о транспортировке, информацию о балансах ресурсов в системе и так далее. При отсутствии региональной информационной системы в области обращения с отходами производства и потребления порядок предоставления и размещения данных, необходимых для «прослеживаемости» сферы, должны будут определять власти субъектов.

При этом данные о балансах количественных характеристик оборота строительных отходов, долях их образования, об утилизации, обезвреживании и захоронении будут размещаться в «закрытой» части ГИС, отмечает «Ъ». Туда же определяется информация об инвестициях в этой сфере.