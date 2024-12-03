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Общество Палата представителей США докладывает: Пандемию вызвал вирус, созданный в уханьской лаборатории

Палата представителей США докладывает: Пандемию вызвал вирус, созданный в уханьской лаборатории

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9 комментариев
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Специальный подкомитет Палаты представителей США опубликовал отчет по результатам своего двухлетнего расследования пандемии SaRS-CoV-2. Название документа — «Последующее рассмотрение пандемии COVID-19: извлечённые уроки и дальнейший путь». В нем будто бы речь идет об анализе ошибок и о том, как действовать, когда придет следующая болезнь. Внимательное прочтение объясняет, почему документ появился именно сейчас: все действия Дональда Трампа в начале пандемии были правильными, а пришедший ему на смену в 2021 году Байден все испортил. В свете номинирования на должность министра здравоохранения Роберта Кеннеди, создавшего свою теорию заговора в период пандемии и яростного противника прививок от ковида, результаты исследования похожи на игру в одни ворота.

Специальный подкомитет, созданный для проведения всестороннего расследования политики, решений и событий, связанных с пандемией COVID-19 за два года работы направил более 100 писем с запросами, провел более 30 интервью и показаний под присягой, а также провел 25 слушаний и встреч. Изучил более миллиона страниц документов. Результаты в виде отчета будут представлены 4 декабря Конгрессу.

Вирус-то не настоящий

В 520-страничном отчете пять пунктов посвящены происхождению коронавируса. Исходя из того, что биологическая характеристика SaRS- CoV-2 не встречается в природе и ряда других деталей, расследователи сделали вывод: вирус имеет искусственное происхождение. Он подтверждается и тем, что в Уханьской лаборатории по изучению атипичной пневмонии в Китае проводились «исследования с использованием усиленного вируса при недостаточном уровне биологической безопасности». И за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухане, заболели сотрудники Уханьского института вирусологии с симптомами, похожими на те, что позже наблюдались при ковиде. Еще одним фактором недоверия к теории о естественном происхождении вируса Специальный подкомитет называет отсутствие доказательств — их давно бы уже обнаружили, если бы он был природным.

Не Китаем единым. Без Америки не обошлось

Участвующая в исследованиях в Ухане организация EcoHealth (Нью-Йорк) под руководством доктора Питера Дашака использовала деньги налогоплательщиков США для проведения опасных исследований в Ухане. Специальный подкомитет опубликовал доказательства того, что EcoHealth нарушила условия своего гранта от Национального института здравоохранения и Министерства здравоохранения США (HHS). Сейчас доктора Дашака обвиняют и в том, что он мешал расследованию Специального подкомитета и предоставлял ложные сведения.

Энтони Фаучи — неизменный ньюсмейкер в период пандемии, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) до 2022 года и главный медицинский советник президента в 2021–2022 годах обвиняется в том, что активно дискредитировал предположения об утечке из лаборатории, и доказывал природное происхождение SaRS-CoV-2. Национальный институт здравоохранения, якобы, допустил промахи не только в финансировании, но и в надзоре за потенциально опасными исследованиями. А раз они не надежны, значит, угрожают не только системе здравоохранения, но и национальной безопасности.

Пандемия как экономическое вредительство

В отчете — расклад по экономическим потерям США из-за предпринимаемых мер по борьбе с ковидом. Говорится о том, что хорошего надзора и контроля со стороны власти не было, зато было много уязвимостей: «мошенники, международные преступники использовали в своих интересах деньги налогоплательщиков», называется сумма в 200 миллионов долларов. Кроме того, они воспользовались системой страхования от безработицы федерального правительства и личной информацией граждан, тут потери бюджета составили еще более 191 миллиард долларов.

В докладе сказано, что из триллионов долларов «по меньшей мере половина денег налогоплательщиков, потраченных на программы помощи при COVID-19, была украдена международными мошенниками».

Рекомендации ВОЗ — «полная неудача»

За рекомендованные меры по борьбе с пандемией Всемирную организацию здравоохранения не пнул только ленивый. И авторы отчета называют реакцию ВОЗ «полной неудачей», утверждают, что она «поддалась давлению Коммунистической партии Китая и поставила политические интересы Китая выше своих международных обязательств». А что же было не так?

В отчете говорится, что невзирая на то, что дети не способствовали распространению

COVID-19, легче взрослых переносили ковид, школы закрыли и не открывали неоправданно долго. А в итоге «дети столкнулись с серьёзными проблемами в обучении, повышенным уровнем психологического стресса и ухудшением физического самочувствия (...) количество попыток самоубийства среди девочек в возрасте 12–17 лет выросло на 51%». А сейчас «стандартизированные тесты показывают, что в результате закрытия школ из-за COVID-19 дети потеряли десятилетия академического прогресса».

Требование носить маски до сих пор не получило научного обоснования, чем подорвало доверие американцев к этому способу профилактики заражения.

«Длительный карантин нанёс неизмеримый ущерб не только американской экономике, но и психическому и физическому здоровью американцев, особенно негативно повлияв на молодое поколение». Безработица выросла до показателей, невиданных со времён Великой депрессии. Приводится статистика: «более 160 000 предприятий закрылись из-за пандемии, при этом 60% из них закрылись навсегда».

Система здравоохранения не только США, а во всем мире оказалась в коллапсе: качество медицинской помощи ухудшилось, время ее ожидания увеличилось, время приема у врача сократилось, диагностика болезней оказывалась запоздавшей.

Кто молодец? Трамп молодец

Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ в марте 2020 года, началась при Дональде Трампе. По отчету понятно, что он молодец. Потому что быстро введенные им ограничения на перевозку товаров из других стран, в первую очередь из Китая, «спасли жизни» (за это его обвиняли в ксенофобии — Прим. ред.). И еще потому что он предпринял операцию «Ускорение», «которая способствовала быстрой разработке и одобрению вакцины от COVID-19, оказалась очень успешной и помогла спасти миллионы жизней».

А вот продолжатель этой операции – Джо Байден, вступивший в должность президента США в январе 2021 года, – не молодец. Потому что FDA слишком быстро зарегистрировало вакцину против COVID-19, «чтобы уложиться в произвольные сроки, установленные администрацией Байдена» и через несколько дней она санкционировала вакцинацию.

Обязательность всеобщей вакцинации, введенная Байденом «не была научно обоснована и принесла больше вреда, чем пользы», «нарушала права американцев, вредила боеготовности армии и игнорировала медицинскую свободу, навязывая миллионам американцев новую вакцину без достаточных доказательств, подтверждающих их политические решения». А сегодня правительство Байдена «не справляется с эффективным, справедливым и прозрачным рассмотрением исков пострадавших от вакцины против COVID-19.»

И вообще, в период пандемии администрация Байдена, по мнению авторов отчета, «использовала недемократичные и, вероятно, неконституционные методы — в том числе оказывала давление на компании, работающие в сфере социальных сетей, чтобы те подвергали цензуре определённый контент, связанный с COVID-19, — для борьбы с тем, что она считала дезинформацией». Позже это подтвердил Марк Цукерберг.

А байденовское Министерство здравоохранения пыталось всеми силами «помешать расследованию Специального подкомитета и скрыть доказательства, которые могли бы скомпрометировать или поставить в неловкое положение высокопоставленных чиновников в сфере здравоохранения».

Ирина Багликова

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Комментарии
11
BobCat2
14 минут
На китайцев многое указывало - и то, что появилось это все именно в городе с биолабораторией, и то что они сразу ввели жесткий локдаун, значит понимали с чем имеют дело. Видимо старик Бо не хотел злить китайцев результатами расследования. Зато теперь со сменой власти вытащат весь компромат.
Игорь Протасов
22 минуты
Да в этом никто и не сомневался...
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