Неразделенная любовь? Найденный мертвым блогер Amoral незадолго до смерти расстался с девушкой

Как писала «Фонтанка», тело 27-летнего блогера нашли первого числа возле 26-этажного дома на улице Валерия Гаврилина. О серьезных намерениях стримера в полицию сообщала его знакомая, которая увидела прощальные записи в телеграм-канале. Пока Amoral выкладывал посты, подписчики предполагали, что это очередной пранк — сомнений добавил тот факт, что один из кружков был опубликован в канале спустя почти сутки после его гибели. В нем блогер сказал, что после смерти «реально ничего нету», и извинился за «такой прикол». СК проводит проверку.