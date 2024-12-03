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Происшествия Общество Неразделенная любовь? Найденный мертвым блогер Amoral незадолго до смерти расстался с девушкой

Неразделенная любовь? Найденный мертвым блогер Amoral незадолго до смерти расстался с девушкой

1 373
6 комментариев

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства смерти стримера и блогера Дмитрия Костенкова, более известного как Amoral, которого нашли мертвым в Парголово. Как стало известно «Фонтанке», в качестве приоритетной рассматривают версию о несчастной любви.

По предварительным данным, незадолго до случившегося Костенков расстался с девушкой, попытки навредить себе были и в прошлом.

Как писала «Фонтанка», тело 27-летнего блогера нашли первого числа возле 26-этажного дома на улице Валерия Гаврилина. О серьезных намерениях стримера в полицию сообщала его знакомая, которая увидела прощальные записи в телеграм-канале. Пока Amoral выкладывал посты, подписчики предполагали, что это очередной пранк — сомнений добавил тот факт, что один из кружков был опубликован в канале спустя почти сутки после его гибели. В нем блогер сказал, что после смерти «реально ничего нету», и извинился за «такой прикол». СК проводит проверку.

Ролики Дмитрия Костенкова смотрели около 600 тысяч подписчиков. В своих видео он делал обзоры на других известных YouTube-блогеров.

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Комментарии
6
AndrewBarsik
47 минут
Лучше так, чем в грязи с оторванными конечностями.
282694747
22 минуты
А Акиньшина еще дышит?
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