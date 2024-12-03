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Общество YouTube потерял каждого десятого зрителя в России

YouTube потерял каждого десятого зрителя в России

1 807
29 комментариев

Число зрителей видеохостинга YouTube к ноябрю снизилось до 46 млн человек, но он всё ещё занимает первое место в России, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Mediascope.

Как сообщает агентство 3 декабря, количество ежедневных пользователей (DAU) у YouTube в ноябре составило 46,2 млн человек. У основного конкурента — «VK Видео» — 38,1 млн человек. Для сравнения: согласно данным Mediascope, в августе число ежедневных пользователей YouTube в России составляло 52 млн человек, а у «VK Видео» — 36,8 млн человек.

В ноябре также в России 6,2 млн человек смотрели Rutube, а 4,8 млн — «Кинопоиск». Все данные включают десктопные и мобильные версии видеохостингов.

«Фонтанка» рассказывала, что о замедлении работы YouTube в России стало известно в конце июля 2024 года. А в ноябре президент Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube.

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Комментарии
29
alexadmin
1 час
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти...
AndrewBarsik
54 минуты
Наверное это потому, что Россия за последние годы потеряла каждого десятого россиянина. Куда ни глянь - сплошь приезжие (то есть аудитория тик-тока, а не ютуба).
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