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Город Участник программы «Время героев», прошедший СВО, начал работать в Смольном

Участник программы «Время героев», прошедший СВО, начал работать в Смольном

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47 комментариев

Кавалер ордена Мужества, участник спецоперации Николай Королев начал работать в Смольном в комитете по законности. Об этом «Фонтанке» сообщили в программе «Время героев», учеником которой он является.

Королев — участник первого потока программы. «Время героев» запустили после встречи Владимира Путина со студентами и бывшими участниками СВО в Петербурге. Весной этого года в программу объявили набор.

Летом Королев проходил практику в Смольном. Его наставником стал губернатор Александр Беглов. По итогам стажировки, отмечали в Смольном, он принял участие в разработке документации по противодействию терроризму. Также он несколько раз участвовал в выездах в районы.

В октябре Беглов объявил о назначении Королева в комитет по законности. Как утверждают в пресс-службе программы «Время героев», Королев продолжит учебу и будет одновременно работать.

Николай Михайлович Королев родился в Ленинграде в 1982 году. В 2005 году окончил Военно-морской инженерный институт. С 2005 года по настоящее время несет службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. С 2017 года служил на Балтийском флоте. Награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Комментарии
49
Игорь Протасов
1 час
Когда ждать посадки? :-)
282694747
1 час
Позорник
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