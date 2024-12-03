В Великобритании детям запретят смотреть рекламу с вредной едой

Власти Великобритании приняли закон, ограничивающий телевизионную рекламу с вредной едой. Ролики с джанкфудом с октября 2025 года можно будет увидеть только после 9 вечера, сообщается на сайте британского минздрава 3 декабря.

Решение принято в рамках борьбы с детским ожирением. Ожидается, что в рамках этих мер из детского рациона исчезнет 7,2 млрд калорий в год, что позволит предотвратить около 20 тысяч случаев ожирения среди детей.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, почти каждый десятый ребенок в стране страдает от ожирения. К пяти годам у каждого пятого из-за большого количества сахара в рационе развивается кариес. В ведомстве полагают, что если не вмешаться, текущее поколение может начать страдать от проблем с лишним весом уже во взрослом возрасте.