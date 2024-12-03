В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным местному губернатору

Сибирский кот по кличке Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным в 2012 году губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался. Причиной гибели стала болезнь, пишет Yahoo! Japan 3 декабря.

«Утром 3-го числа было объявлено, что сибирский кот Мир <…> умер», — говорится в сообщении. Последние несколько месяцев Мир находился под присмотром ветеринаров из-за плохого самочувствия. Причиной гибели животного стало злокачественное опухолевое заболевание.

Мир прожил у губернатора 12 лет. Ежегодно в День кошек, который отмечается в Японии 22 февраля, префектура делилась в Сети видео с Миром.

В год переезда Мира в Японию российскому лидеру в знак благодарности подарили собаку породы акита-ину по кличке Юмэ, в переводе — Мечта. В Японии акита-ину считаются символом верности, после того как пёс этой породы 9 лет ждал хозяина, умершего на работе.