Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

4 м/c,

ю-з.

 755мм 89%
Подробнее
5 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Данные Росстата и реальность
Копим на будущее
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Общество В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным местному губернатору

В Японии умер кот Мир, подаренный Путиным местному губернатору

1 241
11 комментариев

Сибирский кот по кличке Мир, подаренный президентом России Владимиром Путиным в 2012 году губернатору японской северной префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался. Причиной гибели стала болезнь, пишет Yahoo! Japan 3 декабря.

«Утром 3-го числа было объявлено, что сибирский кот Мир <…> умер», — говорится в сообщении. Последние несколько месяцев Мир находился под присмотром ветеринаров из-за плохого самочувствия. Причиной гибели животного стало злокачественное опухолевое заболевание.

Мир прожил у губернатора 12 лет. Ежегодно в День кошек, который отмечается в Японии 22 февраля, префектура делилась в Сети видео с Миром.

В год переезда Мира в Японию российскому лидеру в знак благодарности подарили собаку породы акита-ину по кличке Юмэ, в переводе — Мечта. В Японии акита-ину считаются символом верности, после того как пёс этой породы 9 лет ждал хозяина, умершего на работе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
280730492
23 минуты
символично и кармично
В д. Гадюкино - дожди.
25 минут
Даже кот уже умер...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Сбер и администрация Выборгского района Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве
29 ноября, 11:54
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00