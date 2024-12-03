РЖД готовы обсудить запрет на алкоголь в поездах дальнего следования

«Российские железные дороги» (РЖД) выразили готовность к дискуссии о запрете употребления спиртного в поездах дальнего следования. Об этом заявил замглавы компании Иван Колесников, передает ТАСС 3 декабря.

С его слов, тема заслуживает обсуждения, в результате которого будут выслушаны все точки зрения. «Здесь важно работать с экспертами. …И потом уже собирать общий комментарий», — сказал Колесников. Речь идет о вопросах, поставленных законодателями, после чего будет принято то или иное решение.

Отметим, что поезда являются общественным транспортом, в которых, согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, запрещено распитие спиртного. Однако на вагоны-рестораны запрет не распространяется, при этом крепкий алкоголь там не продают.

Тем временем россиянам обещают онлайн-продажу алкоголя, которая может стать доступна в 2025 году. Конкретного мнения по этому вопросу пока нет. Так, Минздрав высказался против такой инициативы из-за угрозы доступа алкоголя детям, а вот в Минфине увидели в нововведении плюсы.