В Ленобласти владельцев электрокаров до 2027 года освободили от транспортного налога

Владельцев автомобилей с электрическими двигателями в Ленобласти освободили от уплаты транспортного налога до конца 2027 года, закон, продлевающий срок льготы, 3 декабря приняли депутаты ЗакСа ЛО.

Нулевую ставку транспортного налога в Ленобласти ввели в 2022 году. «Законопроектом предлагается распространить его действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года», — отметил в пояснительной записке автор законопроекта депутат Сергей Моренков.

Льгота распространяется только на автомобили с исключительно электрическим двигателем. На отечественном рынке они представлены брендами китайского автопрома ‎Hongqi, Voyah и Zeekr, а также отечественными Evolute, «Москвич» и Lada e–Largus. На начало 2024 года в Ленобласти на учете в ГИБДД стояли около 500 «электричек».

В Петербурге, напомним, нулевую ставку транспортного налога законодательно ввели в 2020 году. Льгота действует 5 лет, до 1 января 2026 года, и применима, как следует из текста нормативного акта, к новым автомобилям, оснащенным только электрическим двигателем и произведенным на территории Евразийского экономического союза, либо оснащенных только электрическим двигателем (электрическими двигателями) мощностью до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно.

Как ранее подсчитала «Фонтанка», на льготе по транспортному налогу бюджет Петербурга теряет до 230 миллионов рублей в год.