Глава СПЧ Валерий Фадеев предостерёг от «кишлаков внутри наших городов» и призвал пересмотреть миграционную политику

Правила выдачи паспортов граждан России мигрантам должны быть очень жесткими, и к желающим получить гражданство необходимо предъявлять максимальные требования. Об этом в интервью РБК заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Материал опубликован 3 декабря.

Фадеев сказал, что Россия должна быть открытой, но со строгими правилами приема мигрантов, поскольку «нам нужны люди, которые могут жить вместе с нами, а не организовывать кишлаки внутри наших городов». Глава СПЧ отметил, что «миллионам людей раздали паспорта», а теперь страна сталкивается с проблемами. Дети мигрантов едва владеют русским языком, а их матери не говорят на русском вовсе. Он убежден, что такие мигранты никогда не социализируются и не станут фактическими, а не формальными гражданами России. Также Валерий Фадеев полагает, что приезжим не стоит перевозить сюда свои семьи, чтобы «им было удобнее жить», поскольку гражданам страны жить становится «менее удобно».

Трудовые мигранты, по его мнению, должны приезжать только через работодателя, заключая контракт на определенный срок, а нарушение условий договора должно быть поводом для выдворения. При этом Фадеев отметил, что никто из официальных лиц не может назвать точное число необходимых в экономике приезжих.

Исключением, когда иностранцы могут не владеть русским языком для работы в России, по мнению Фадеева, могут стать только иностранцы с уникальными профессиями и компетенциями.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Всемирного русского народного собора заявил, что непропорциональное замещение коренного населения России мигрантами может привести к критическому культурному дисбалансу, а позиция замалчивания некоторых региональных властей приведет к росту социальной напряженности.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что мигранты являются носителями иного цивилизационного кода. Также он отметил, что мигрантскую среду не оставляют без внимания проповедники идей радикального исламизма и экстремизма. Патриарх отметил, что уже говорил об этой проблеме в прошлом году, но в ответ «получил гневную отповедь» от некоторых «не очень доброжелательно относящихся к РПЦ» исламских руководителей.