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Общество Патриарх Кирилл рассказал про «гневную отповедь» от исламских руководителей и замалчивание проблем с мигрантами

Патриарх Кирилл рассказал про «гневную отповедь» от исламских руководителей и замалчивание проблем с мигрантами

2 059
25 комментариев

Непропорциональное замещение коренного населения России мигрантами может привести к критическому культурному дисбалансу, а позиция замалчивания некоторых региональных властей приведет к росту социальной напряженности. Об этом на пленарном заседании Всемирного русского народного собора 28 ноября заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова приводит сайт Московской патриархии.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что мигранты являются носителями иного цивилизационного кода. Также он отметил, что мигрантскую среду не оставляют без внимания проповедники идей радикального исламизма и экстремизма. Патриарх отметил, что уже говорил об этой проблеме в прошлом году, но в ответ «получил гневную отповедь» от некоторых «не очень доброжелательно относящихся к РПЦ» исламских руководителей.

«Меня это огорчило. Потому что речь идет не о желании церкви ограничить мусульманское присутствие в России, речь идет не о межрелигиозной теме, а речь идет о будущем нашего государства», — отметил патриарх Кирилл.

Глава РПЦ выразил убеждение, что миграционную политику необходимо корректировать, не только пресекая потоки нелегалов и декларативно провозглашая равенство закона для всех. Он обратил внимание на неэффективность диалога властей с диаспорами и лидерами диаспор.

«Не всегда понятен статус этих лидеров: они не занимают официальной должности, государство не уполномочивало их представлять какие бы то ни было объединения», — подчеркнул патриарх и добавил, что предлагаемые диаспорами способы решить проблемы с мигрантами пользы государству и русскому народу не приносят.

Предстоятель РПЦ также сказал, что некоторые региональные власти выбрали позицию замалчивания и спускания на тормозах проблем с мигрантами якобы для снижения напряжения в обществе, но это, напротив, приводит к социальному недовольству и создает угрозу русскому миру.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что необходимо исключить пребывание на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности нашей страны. Он обратил внимание на то, что 70 % россиян выступают за ужесточение миграционной политики, потому что «устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов», и заявил, что этому нужно положить конец.

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Комментарии
25
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Это беспокоит РПЦ исключительно как сокращение платежеспособной аудитории, или по другой причине?
Заливщик голосовых планок
1 час
Я вот тут думаю - надо мечети РПЦ Вернуть(ТМ)
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