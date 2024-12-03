«Жизнь — такая сложная штука…» Кому вменяют убийство двух мужчин под Лугой

Глядя на страницу 44-летнего Романа из Лужского района Ленобласти, трудно предположить, что он убивал. Тем не менее за пару убийств он уже отсидел. Наказание за еще два — в перспективе. Накануне следственно-оперативная группа раскапывала вместе с ним трупы. Один покоился под собачьей будкой на участке, другой лежал под валежником в лесу неподалеку.

Жизнь у Романа была непростой. Первый приговор он выслушал в 1996 году, на тот момент ему было всего 16 лет. Подросток попался на хищении. В следующий раз на скамье подсудимых он оказался уже в 2003 году — за умышленное причинение вреда здоровью. В 2004-м и 2005-м осуждался за убийства. Добавим к этому причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и список краж. Последний свой трехлетний срок он получил в 2016-м.

Выйдя, он завел семью. Жена работает продавцом, пара растит детей. Тут тоже все складывалось не слишком хорошо, потому как в 2021 году Роман поделился с друзьями: «Я очень счастлив, что у меня наладились семейные отношения, я очень люблю свою жену и дорожу этим».

Мужчина работал на швейном производстве, судя по снимкам из цеха. Время, проведенное на зоне, не прошло даром. Но в 2022 президент объявил о начале специальной военной операции, и вскоре Роман был в окопе. Говорит, ушел добровольцем. Фото на странице намекают на разведку. И вот он уже в окружении своих детей — счастливый отец с добрыми глазами.

«Жизнь — такая сложная штука, от которой можно ожидать всё, даже то, что не ждёшь!» — философски заключил он в статусе.

Чего Роман уж точно не ожидал, так это того, что его приятель по фронту сдаст его с потрохами. 24 ноября он позвонил по номеру 112 и рассказал, что его знакомый убил человека, который с лета находится в розыске, а потом убил еще одного. Первого он закопал у теплицы, а сверху поставил будку, другого — спрятал в лесу через дорогу. Для него яму уже не копали, просто забросали валежником.Так что со временем убитый начал напоминать о себе запахом.

В ходе оперативной работы угрозыск ГУ МВД установил и звонившего, и того самого Романа, который якобы убивал. На допросе информатор не стал опровергать своего участия в совершении преступления. Как минимум, он помогал прятать тела. Пока что Денис проходит свидетелем. С его слов, после участия в СВО он числится в списках без вести пропавших.