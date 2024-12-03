Петербуржца заподозрили в теракте на станции Рыбацкое. Он говорит, что по инструкции боролся с жучками

Немолодой житель Петербурга арестован как предполагаемый террорист после поджога на железной дороге. Не очень ясные ему объяснения телефонных кураторов не помешали исполнить их волю.

О заключении под стражу 62-летнего фигуранта 3 декабря сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Ему вменяют поджог поста секционирования контактной сети на станции Рыбацкое. На след подозреваемого транспортная полиция вышла вместе с оперативниками регионального УФСБ.

Судя по оперативным кадрам, при задержании мужчина признавал свою причастность к поджогу. Он рассказал, что получал инструкции по телефону и не один раз был рядом с железнодорожным оборудованием, на которое нацелились те, кто давал ему задание.