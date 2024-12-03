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Происшествия Петербуржца заподозрили в теракте на станции Рыбацкое. Он говорит, что по инструкции боролся с жучками

Петербуржца заподозрили в теракте на станции Рыбацкое. Он говорит, что по инструкции боролся с жучками

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7 комментариев

Немолодой житель Петербурга арестован как предполагаемый террорист после поджога на железной дороге. Не очень ясные ему объяснения телефонных кураторов не помешали исполнить их волю.

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О заключении под стражу 62-летнего фигуранта 3 декабря сообщили в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу. Ему вменяют поджог поста секционирования контактной сети на станции Рыбацкое. На след подозреваемого транспортная полиция вышла вместе с оперативниками регионального УФСБ.

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Судя по оперативным кадрам, при задержании мужчина признавал свою причастность к поджогу. Он рассказал, что получал инструкции по телефону и не один раз был рядом с железнодорожным оборудованием, на которое нацелились те, кто давал ему задание.

«Заставили снять шкаф, в котором какие-то жучки. Сказали, что нужно сделать смесь, съездить и поджечь», — говорит он.

Поджог на железнодорожной станции квалифицировали как теракт. В ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти уточнили, что оборудование горело на прошлой неделе.

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Комментарии
7
Акакий Б.
38 минут
Легковнушаемый. Могли бы развести на квартиру и кредиты,а тут проблемы намного тяжелее получил.
Гость
1 час
деменция молодеет...
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