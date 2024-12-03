Реставрацию Биржи завершит компания «РСК-Ренессанс»

Завершением реставрации здания Биржи, где будет открыт музей Русской славы и побед, займется ООО «РСК-Ренессанс». Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, компания стала единственным поставщиком по конкурсу Минкультуры РФ.

«РСК-Ренессанс» — московская компания. Согласно данным СПАРК, гендиректором и собственником является Марат Каргинов. Подрядчику предстоит провести доработку проектной документации, разработать рабочую документацию и провести реставрационные работы и работы по приспособлению к современному использованию. Начальная стоимость составляла 1,39 млрд рублей, на открытый конкурс была подана всего одна заявка. Работы должны быть выполнены до ноября 2026 года.

Ранее функции заказчика реставрации Биржи передали от Эрмитажа, который является пользователем здания, Министерству культуры. Это решение объяснили резким увеличением стоимости работ. Подряд финансируется из федерального бюджета. Минкульт объявил конкурс на завершение работ в ноябре.

Планируется, что после окончания реставрации в здании откроется филиал Эрмитажа — музей Русской славы. По данным «Фонтанки», в здании Биржи также разместится офис дирекции Культурного форума, который возглавляет Владимир Кехман, и одна из его площадок.

«РСК-Ренессанс» — участник рынка госзакупок, в 2022 году общая сумма заключенных госконтрактов юрлица составила 2,6 млрд рублей, в 2022 году — 276 млн рублей, в 2023 году — 1,86 млрд рублей. В частности, компания получила подряды на реставрацию объектов Михайловского театра — непосредственно здания театра, а также дома Голенищева-Кутузова на площади Искусств и гидроизоляции обоих зданий. В Москве фирма ремонтирует МХАТ, в Новосибирске «РСК-Ренессанс» отремонтировала большой зал Консерватории.