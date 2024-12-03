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Происшествия Прокуратура показала дыру в ограждении дореволюционного дома в Петербурге, в которую упал ребёнок

Прокуратура показала дыру в ограждении дореволюционного дома в Петербурге, в которую упал ребёнок

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10 комментариев

Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых 2-летняя девочка упала со второго этажа в Адмиралтейском районе Петербурга. Судя по фото, опубликованным прокуратурой, лестничная ограда в парадной не уберегла бы и более взрослого ребёнка.

Как сообщили в надзорном ведомстве 3 декабря, прокуратура проверит, как управляющая компания соблюдает требования жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома. Пятиэтажка на 1-й Красноармейской улице, 4, построенная в 1876 году, находится в ведении ЖКС-1 Адмиралтейского района.

По словам матери пострадавшей девочки, лифт в доме не работает примерно полгода, а на лестнице на 4-м и 2-м этажах отсутствует часть металлических ограждений. Накануне семья спускалась с последнего этажа, на втором малышка поскользнулась и угодила в проём.

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Комментарии
10
Antuan Rokanten
59 минут
Тут явная халатность коммунальщиков.
Гость
1 час
Затянуть дыру лентой-шпагатом-скотчем могли бы и сами жильцы. Не подумали, наверное, что туда сунется малыш - ребенок повзрослее между пролетов не провалился бы.
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