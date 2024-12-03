Редкая ночь. Минобороны отчитывается, где перехватили БПЛА

Ночь 3 декабря оказалась на редкость спокойной. В утреннем отчете Минобороны — только один регион и один беспилотник.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал об уничтожении БПЛА около 4 часов ночи. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.
«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.
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