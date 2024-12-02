Мишустин одобрил соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Это следует из документа , опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

Проект соглашения был разработан совместными усилиями МИДа, Генпрокуратуры, СК РФ и других «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Министерству обороны дано поручение подписать документ по достижении договоренности с никарагуанской стороной.

Среди направлений сотрудничества: обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере; обмен опытом и информацией по вопросам реализации национальных военных доктрин; сотрудничество в сфере обучения и подготовки кадров; сотрудничество в области военного спорта; отдых и санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей; взаимодействие и сотрудничество в области защиты окружающей среды и так далее.