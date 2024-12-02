Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 758мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
«Лента» и «Улыбка радуги»
Копим на будущее
Еще один игрок в метро
Спрос на самокаты не падает
От чего зависит рост цен
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Мишустин одобрил соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Мишустин одобрил соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

1 310
24 комментария

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил проект соглашения о военном сотрудничестве с Никарагуа. Это следует из документа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

Проект соглашения был разработан совместными усилиями МИДа, Генпрокуратуры, СК РФ и других «заинтересованных федеральных органов исполнительной власти». Министерству обороны дано поручение подписать документ по достижении договоренности с никарагуанской стороной.

Среди направлений сотрудничества: обмен мнениями и информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес в военной сфере; обмен опытом и информацией по вопросам реализации национальных военных доктрин; сотрудничество в сфере обучения и подготовки кадров; сотрудничество в области военного спорта; отдых и санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей; взаимодействие и сотрудничество в области защиты окружающей среды и так далее.

Ранее Мишустин одобрил проект соглашения с Индией о взаимном направлении военных.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Никарагуа Михаил Мишустин Военное сотрудничество
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY17
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Игорь Протасов
1 час
Поссорились с Европой и США, зато дружим с Никарагуа :-)
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
Никарагуа — страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити).
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10