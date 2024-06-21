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    Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Индией о взаимном направлении военных

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    Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения с Индией о порядке взаимного направления военных, самолетов и кораблей. Соответствующий документ 21 июня был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Министерству обороны провести переговоры с индийской стороной по проекту документа.

    В случае принятия договор о взаимном направлении войск, военных кораблей и воздушных судов России на территорию Индии и таких же воинских формирований, кораблей и воздушных судов Индии на территорию РФ и организации их материально-технического обеспечения будет действовать в течение пяти лет и продлеваться автоматически, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие.

    Соглашение может поспособствовать проведению совместных учений и тренировок, оказанию гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и так далее.

    Россия и Индия в 2021 году подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2030 года.

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    ИндияРоссияМихаил МишустинМинобороныВоенные
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