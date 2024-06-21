Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил проект соглашения с Индией о взаимном направлении военных

Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения с Индией о порядке взаимного направления военных, самолетов и кораблей. Соответствующий документ 21 июня был опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
Глава кабмина Михаил Мишустин поручил Министерству обороны провести переговоры с индийской стороной по проекту документа.
В случае принятия договор о взаимном направлении войск, военных кораблей и воздушных судов России на территорию Индии и таких же воинских формирований, кораблей и воздушных судов Индии на территорию РФ и организации их материально-технического обеспечения будет действовать в течение пяти лет и продлеваться автоматически, если ни одна из сторон не заявит о желании прекратить его действие.
Соглашение может поспособствовать проведению совместных учений и тренировок, оказанию гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф и так далее.
Россия и Индия в 2021 году подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2030 года.