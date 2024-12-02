Парламент Абхазии вновь планирует рассмотреть соглашение об инвестпроектах с РФ, из-за которого начались протесты

Парламент Абхазии рассмотрит соглашение об инвестпроектах с РФ во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.
Законопроект о ратификации соглашения о реализации инвестпроектов российских юрлиц на территории республики планируется рассмотреть завтра на внеочередном заседании, о чем сообщила пресс-секретарь Астанда Тапагуа.
Протестные акции в Абхазии начались именно из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция обвинила правительство в лоббировании интересов российских компаний, которые якобы начнут строить в Абхазии апартаменты, провоцируя рост цен на жилье и риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.
В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб были вынуждены уйти в отставку.
Изначально закон планировали рассмотреть 15 ноября, но депутаты проголосовали против повестки дня заседания на фоне возникших протестов.
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