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Политика Парламент Абхазии вновь планирует рассмотреть соглашение об инвестпроектах с РФ, из-за которого начались протесты

Парламент Абхазии вновь планирует рассмотреть соглашение об инвестпроектах с РФ, из-за которого начались протесты

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7 комментариев

Парламент Абхазии рассмотрит соглашение об инвестпроектах с РФ во вторник, 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроект о ратификации соглашения о реализации инвестпроектов российских юрлиц на территории республики планируется рассмотреть завтра на внеочередном заседании, о чем сообщила пресс-секретарь Астанда Тапагуа.

Протестные акции в Абхазии начались именно из-за планов парламента ратифицировать законопроект, который регламентирует соглашение с Россией об инвестициях. Оппозиция обвинила правительство в лоббировании интересов российских компаний, которые якобы начнут строить в Абхазии апартаменты, провоцируя рост цен на жилье и риски для экономики, из-за чего впоследствии может пострадать местный малый и средний бизнес.

В результате протестов президент Абхазии Аслан Бжания и премьер-министр республики Александр Анкваб были вынуждены уйти в отставку.

Изначально закон планировали рассмотреть 15 ноября, но депутаты проголосовали против повестки дня заседания на фоне возникших протестов.

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Абхазия Протесты Соглашение об инвестициях РФ Парламент
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Комментарии
7
266087295
1 час
Рассмотрение закона до Нового года это весьма неразумный шаг. Надо было подождать, когда мандарины уедут в Россию и будут съедены за праздничными столами! А так, если закон отклонят, в них непременно обнаружатся пестициды или муха какая зловредная.
Гость
1 час
Его в дверь,а он в окно.😂
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