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Спорт Город Александр Бельский стал новым президентом Федерации футбола Петербурга

Александр Бельский стал новым президентом Федерации футбола Петербурга

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4 комментария

Председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского избрали новым главой городской федерации футбола. Такое решение было принято 2 декабря в ходе внеочередной конференции организации.

Алексей Игонин, занимавший этот пост с ноября 2023 года, сложил полномочия по собственному желанию.

Кроме выборов президента, на внеочередной конференции обсуждались вопросы изменений в Уставе Федерации футбола Санкт-Петербурга, были выбраны члены исполкома федерации и ревизионная комиссия федерации.

Членами исполкома стали: Андрей Баранников, Михаил Барышников, Олег Баринов, Александр Бельский, Андрей Бурлаков, Борис Вахрушев, Николай Голубев, Владимир Евтушенко, Вадим Еперин, Дмитрий Игнатенко, Игорь Киселев, Дмитрий Корелов, Михаил Косарев, Сергей Лапочкин, Максим Митрофанов, Максим Погорелов, Михаил Подвязников, Богдан Полевой, Антон Шантырь.

Бельский — не первый депутат, ставший во главе спортивной федерации. В 2022 году Дмитрия Павлова выбрали главой Федерации лёгкой атлетики в Петербурге. Бывший депутат Госдумы Василий Шестаков возглавляет международную федерацию самбо.

В конце ноября Александр Бельский также возглавил региональное отделение «Единой России».

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Комментарии
4
281614283
1 час
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник
280969055
1 час
Когда в руках одного человека собирается много власти, это опасно. Имеем примеры.
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