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Власть Путин рассказал про финансирование науки и подготовку инженерных кадров

Путин рассказал про финансирование науки и подготовку инженерных кадров

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36 комментариев

Россия может выйти на финансирование науки в объеме не менее двух процентов ВВП раньше намеченного 2030 года. Об этом 2 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками IV Конгресса молодых ученых. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, два процента ВВП должно идти на науку к 2030 году. «Но, может, пораньше выйдем на эти объемы финансирования», — сказал Путин на встрече.

Президент рассказал, что в стране продолжается работа по подготовке инженерных кадров. В ближайшие три года будет подготовлен миллион человек, а к 2030 году эта цифра должна вырасти до 1,8 миллиона человек.

«У нас созданы 50 инженерных школ высокого уровня на базе российских ведущих учебных заведений. И к 2030 году этих инженерных школ должно быть не менее 100», — добавил Путин.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко ранее рассказал, что в России по итогам 2024 года на развитие науки будет потрачено более 1,6 трлн рублей. Через шесть лет эта сумма вырастет в несколько раз. Также в российскую науку будут инвестированы дополнительные 3 млрд рублей для развития проектов транспортной мобильности, космоса, системы здравоохранения, а также атомных и энергетических технологий.

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Комментарии
36
Рострелли
1 час
" В ближайшие три года будут подготовлен миллион человек, " Иээх, а я еще помню эти слова, сказанные им в начале двухтысячных. Прошло четверть века. В итоге - пук и треньк.
Klaustrofobik
1 час
Ложь.Всегда ложь.
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