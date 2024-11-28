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Общество В России по итогам 2024 года на развитие науки будет потрачено более 1,6 трлн рублей

В России по итогам 2024 года на развитие науки будет потрачено более 1,6 трлн рублей

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5 комментариев

В России по итогам 2024 года на развитие науки будет потрачено более 1,6 трлн рублей. Через шесть лет эта сумма вырастет в несколько раз. Об этом 28 ноября на пленарном заседании IV Конгресса молодых ученых в «Сириусе» заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

«Увеличение расходов на науку до 2 % ВВП к 2030 году — большая цифра. В номинальном выражении это 5,7 трлн рублей к 2030 году, в этом году этот показатель составит более 1,6 трлн рублей», — поделился зампред правительства. 

Помимо этих средств, по словам Чернышенко, в российскую науку будут инвестированы дополнительные 3 млрд рублей. Они предусмотрены для развития проектов транспортной мобильности, космоса, системы здравоохранения, а также атомных и энергетических технологий. 

Ранее вице-премьер РФ сообщал, что дефицит сотрудников в России к 2030 году составит 2,4 млн человек. Как восполнить прогнозируемую нехватку кадров, пока не известно, так как для этого необходимо увеличить коэффициент рождаемости с нынешних 1,4 до 1,8. 

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Комментарии
6
Козулупица!
1 минута
Наиболее интересное-схема "трат на науку" и инвестиций. Об этом уважаемый товарищ не упоминает.
Klaustrofobik
18 минут
Враньё.
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