Про Цоя расскажут не как про «Последнего героя»

Реальный человек Виктор Цой был ярче, интереснее, многообразнее, чем живущий в массовом сознании персонаж «Ассы» и «Иглы», уверяют в ДК Лурье. 4 декабря узнаем про Цоя как про живого человека — что он любил, с кем дружил, над чем смеялся. 18+

Источник: «Фонтанка.ру»







Среди кассет, принадлежавших Цою, есть видео с фильмом «Красное солнце», с Аленом Делоном, Чарльзом Бронсоном, Тосиро Мифунэ, — там и самураи, и Дикий Запад. «Предположу, что Цой смотрел это кино, готовясь к следующему своему фильму — „Дети солнца“», — пишет в телеграм-канале «Здесь был Майк» исследователь ленинградского андеграунда Игорь Кузьмичев. Идею фильма режиссеру «Иглы» Рашиду Нугманову предложил Цой. Они должны были встретиться 21 августа 1990-го, обсудить. А 15 августа Цой погиб в автоаварии. Если случайно пересматриваешь «Красное солнце», уже трудно не вспомнить и Цоя.

А глядя на известное фото музыканта, выгуливающего скотч-терьера Билла, умиляешься с оглядкой: года за два до того Билл так цапнул Цоя за руку, что та посинела, причем перед выступлением на квартирниках.

И характерная цоевская прическа «волосы дыбом» сложилась не сразу: друзья как-то попытались постричь Цоя аккуратно — не понравилось.

«Выставка в „Севкабель порту“ — отличный повод для отдельной беседы и возможность взглянуть на икону с разных сторон», — решили в ДК Лурье. Идем 4 декабря на встречу с Игорем Кузьмичевым «Виктор Цой. Герой с человеческим лицом» в бар «Вчера и навсегда» (Казанская ул., 11).