Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

ю-з.

 760мм 81%
Подробнее
6 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Спрос на самокаты не падает
Копим на будущее
От чего зависит рост цен
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Политика Военное сотрудничество, закрытие границ, базы НАТО. Посол Норвегии в России рассказал об отношениях между странами

Военное сотрудничество, закрытие границ, базы НАТО. Посол Норвегии в России рассказал об отношениях между странами

2 541
15 комментариев

На сегодняшний день, несмотря на напряженную обстановку в мире, Россия и Норвегия продолжают сотрудничать. Представители стран встречаются, чтобы решать вопросы в военной и полицейской сфере, сообщил посол Норвегии в России Роберт Квиле в интервью RTVI, опубликованном в понедельник, 2 декабря, на платформе Youtube.

«Позвольте мне добавить, что в [норвежском] посольстве есть не только военный атташе, но и полицейский атташе. И у нее налажено хорошее сотрудничество, практическое сотрудничество с органами полиции России. И ее корректно и очень хорошо принимают в Министерстве внутренних дел», — поделился Квиле.

Кроме того, между Россией и Норвегией продолжалось сотрудничество в сфере рыболовства. По словам посла, сейчас российские суда могут заходить только в три норвежских порта. Но это ограничение необходимо, чтобы власти страны могли контролировать этот процесс и знать, что россияне делают в их водах. 

«Российские рыболовецкие суда получают свои квоты в норвежских районах, что свидетельствует о том, насколько тесно мы сотрудничаем», — сказал Роберт Квиле.

Далее посол отметил, что в связи со спецоперацией на Украине норвежцы не чувствуют себя в полной безопасности. «И поэтому, если вы спросите меня о том, ощущают ли норвежцы угрозу со стороны России, я скажу — и мне больно это говорить: да. <…> У меня тесные связи с этой страной, и поэтому, когда я говорю „да, мы чувствуем угрозу“, то говорю это с горечью», — объяснил посол.

Отвечая на вопрос журналистки Екатерины Забродиной о расширении баз НАТО на территории Норвегии, Квиле заявил, что такая мера в первую очередь необходима для защиты страны. Посол подчеркнул, что Норвегия очень маленькая страна с небольшим населением, «и чтобы чувствовать себя в безопасности, мы вступили в НАТО и в случае необходимости рассчитываем на подкрепление». 

Также Квиле отметил, что Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией. По его словам, в этом нет смысла, так как забор есть на российской стороне. И кроме того, в основном граница между странами проходит по рекам. При этом посол напомнил, что сейчас пограничный КПП «Борисоглебск — Стурскуг» работает в штатном режиме. 

Затем речь зашла о памятнике советских солдат на территории Киркенеса, который был установлен в 1952 году. По словам Квиле, этот памятник никто не собирается сносить и норвежцы чтут память жертв, которые освободили эту часть Норвегии от фашистов. 

«Я никогда не слышал о том, чтобы стереть историю. Среди норвежских историков есть дискуссия о том, что реально происходило. Но это факт, установленный факт: Красная Армия перешла границу и в тот самый день вошла в Киркенес, а немецкие войска отступили на запад, сжигая все здания на своем пути… Памятник должен там стоять», — поделился представитель Норвегии в России. 

В конце интервью журналистка спросила у Квиле про кита-«шпиона» Хвальдимира. Напомним, что в конце августа кита нашли мертвым в заливе Рисавика в Соле, провинция Ругаланн. Норвежцы прозвали белуху российским шпионом, так как на теле животного обнаружили специальную сбрую, подходящую для установки экшен-камеры.  

На вопрос, был ли Хвальдимир шпионом, посол ответил: «Не знаю». Он отметил, что было что-то особенное в этом ките и было ощущение, что его дрессировали люди.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
282799367
1 час
После столь выгодной для Норвегии "демаркации границ" в 2010 году, почему бы и не продолжить сотрудничество?
Yuri_SPb
1 час
адекватная политика.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
БСПБ поздравляет с наступающим Днем банкира и объявляет о старте банковской IT-стажировки
2 декабря, 16:15
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10