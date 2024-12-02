Военное сотрудничество, закрытие границ, базы НАТО. Посол Норвегии в России рассказал об отношениях между странами

На сегодняшний день, несмотря на напряженную обстановку в мире, Россия и Норвегия продолжают сотрудничать. Представители стран встречаются, чтобы решать вопросы в военной и полицейской сфере, сообщил посол Норвегии в России Роберт Квиле в интервью RTVI, опубликованном в понедельник, 2 декабря, на платформе Youtube.

«Позвольте мне добавить, что в [норвежском] посольстве есть не только военный атташе, но и полицейский атташе. И у нее налажено хорошее сотрудничество, практическое сотрудничество с органами полиции России. И ее корректно и очень хорошо принимают в Министерстве внутренних дел», — поделился Квиле.

Кроме того, между Россией и Норвегией продолжалось сотрудничество в сфере рыболовства. По словам посла, сейчас российские суда могут заходить только в три норвежских порта. Но это ограничение необходимо, чтобы власти страны могли контролировать этот процесс и знать, что россияне делают в их водах.

«Российские рыболовецкие суда получают свои квоты в норвежских районах, что свидетельствует о том, насколько тесно мы сотрудничаем», — сказал Роберт Квиле.

Далее посол отметил, что в связи со спецоперацией на Украине норвежцы не чувствуют себя в полной безопасности. «И поэтому, если вы спросите меня о том, ощущают ли норвежцы угрозу со стороны России, я скажу — и мне больно это говорить: да. <…> У меня тесные связи с этой страной, и поэтому, когда я говорю „да, мы чувствуем угрозу“, то говорю это с горечью», — объяснил посол.

Отвечая на вопрос журналистки Екатерины Забродиной о расширении баз НАТО на территории Норвегии, Квиле заявил, что такая мера в первую очередь необходима для защиты страны. Посол подчеркнул, что Норвегия очень маленькая страна с небольшим населением, «и чтобы чувствовать себя в безопасности, мы вступили в НАТО и в случае необходимости рассчитываем на подкрепление».

Также Квиле отметил, что Норвегия не планирует строить забор на границе с Россией. По его словам, в этом нет смысла, так как забор есть на российской стороне. И кроме того, в основном граница между странами проходит по рекам. При этом посол напомнил, что сейчас пограничный КПП «Борисоглебск — Стурскуг» работает в штатном режиме.

Затем речь зашла о памятнике советских солдат на территории Киркенеса, который был установлен в 1952 году. По словам Квиле, этот памятник никто не собирается сносить и норвежцы чтут память жертв, которые освободили эту часть Норвегии от фашистов.

«Я никогда не слышал о том, чтобы стереть историю. Среди норвежских историков есть дискуссия о том, что реально происходило. Но это факт, установленный факт: Красная Армия перешла границу и в тот самый день вошла в Киркенес, а немецкие войска отступили на запад, сжигая все здания на своем пути… Памятник должен там стоять», — поделился представитель Норвегии в России.

В конце интервью журналистка спросила у Квиле про кита-«шпиона» Хвальдимира. Напомним, что в конце августа кита нашли мертвым в заливе Рисавика в Соле, провинция Ругаланн. Норвежцы прозвали белуху российским шпионом, так как на теле животного обнаружили специальную сбрую, подходящую для установки экшен-камеры.

На вопрос, был ли Хвальдимир шпионом, посол ответил: «Не знаю». Он отметил, что было что-то особенное в этом ките и было ощущение, что его дрессировали люди.