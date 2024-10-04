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Общество Российский кит-«шпион» Хвальдимир умер от бактериальной инфекции. Расследования не будет

Российский кит-«шпион» Хвальдимир умер от бактериальной инфекции. Расследования не будет

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2 комментария

В окончательном отчете Ветеринарного института Норвегии о вскрытии кита-«шпиона» Хвальдимира говорится, что причиной смерти белухи стала бактериальная инфекция. Об этом 4 октября пишет издание NRK.

«Расследование ветеринарного института осложнялось тем фактом, что многие органы кита были очень гнилыми», — сообщил Амунд Приде Ревхейм, начальник отдела Северного моря и окружающей среды полицейского участка Сер-Вест. 

Ревхейм добавил, что не выявлено ни одного факта, доказывающего, что Хвальдимир был убит и начинать полицейское расследование нет смысла.

Как оказалось, множественные отверстия на теле кита, которые ранее приняли за огнестрельные ранения, оказались нанесены птицами. Также причиной двух больших отверстий стала 35-сантиметровая палка, которая проткнула белуху. 

«Он, наверное, играл этой палкой, и она попала в горло», – заявил профессор арктической и морской биологии UiT Аудун Рикардсен. 

Напомним, что в конце августа кита Хвальдимира нашли мертвым в заливе Рисавика в Соле, провинция Ругаланн. Норвежцы прозвали белуху российским шпионом, так как на теле животного обнаружили специальную сбрую, подходящую для установки экшен-камеры. На ней заметили логотип компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»), что и стало поводом для мифов.

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Комментарии
2
Вася Петров
18 минут
Оказывается не только у нас можно совершить самоубийство тремя выстрелами себе в голову! Вот и и кит играл с палкой и нанес себе множественные смертельные сквозные раны.
triton1977
11 минут
Они его по моему еще каким то коротким, сугубо русским именем называли)) Где то в морских пучинах случайно на себя какие то приборы нацепил)
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