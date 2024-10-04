Российский кит-«шпион» Хвальдимир умер от бактериальной инфекции. Расследования не будет

В окончательном отчете Ветеринарного института Норвегии о вскрытии кита-«шпиона» Хвальдимира говорится, что причиной смерти белухи стала бактериальная инфекция. Об этом 4 октября пишет издание NRK.

«Расследование ветеринарного института осложнялось тем фактом, что многие органы кита были очень гнилыми», — сообщил Амунд Приде Ревхейм, начальник отдела Северного моря и окружающей среды полицейского участка Сер-Вест.

Ревхейм добавил, что не выявлено ни одного факта, доказывающего, что Хвальдимир был убит и начинать полицейское расследование нет смысла.

Как оказалось, множественные отверстия на теле кита, которые ранее приняли за огнестрельные ранения, оказались нанесены птицами. Также причиной двух больших отверстий стала 35-сантиметровая палка, которая проткнула белуху.

«Он, наверное, играл этой палкой, и она попала в горло», – заявил профессор арктической и морской биологии UiT Аудун Рикардсен.

Напомним, что в конце августа кита Хвальдимира нашли мертвым в заливе Рисавика в Соле, провинция Ругаланн. Норвежцы прозвали белуху российским шпионом, так как на теле животного обнаружили специальную сбрую, подходящую для установки экшен-камеры. На ней заметили логотип компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg («Снаряжение Санкт-Петербург»), что и стало поводом для мифов.