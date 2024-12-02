Взрывоопасная находка остановила реставрационные работы у «Мюзик-Холла»

В Петроградском районе Петербурга во время проведения работ у театра «Мюзик-Холл» 2 декабря нашли, предположительно, взрывоопасный предмет. К месту происшествия прибыл фотограф «Фонтанки».

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По предварительным данным, на месте работ нашли снаряд. Территорию огородили сигнальной лентой.

Опасную находку нашему изданию подтвердили и в самом театре имени Ф. И. Шаляпина. «Нам известно. <…> На месте работали строители. Сейчас театр находится на реконструкции, сотрудников там нет», — добавил собеседник.

Дать характеристику снаряду предстоит взрывотехникам.

Напомним, реконструкция в здании «Мюзик-холла», если верить проекту АИП, завершится только через два года (ранее стоял дедлайн до конца 2025 года). Перенос завершения работ связан с необходимостью скорректировать проектную документацию, чтобы она соответствовала актуальным техрегламентам.