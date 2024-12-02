Зимний лес встречает грибников маслятами и рыжими лисичками

Не только осенние грибы, но и обычные летние лисички собирали петербургские грибники в первый день зимы. Фотографиями они делятся в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Некоторые приходят из леса все еще с полными корзинами, но грибы там уже в основном типичные осенние.
А ещё сейчас много клюквы.
В конце ноября в Петербурге держалась аномально тёплая погода. Она продлится еще два дня. Затем похолодает, а в выходные может образоваться снежный покров.
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