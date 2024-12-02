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Общество Зимний лес встречает грибников маслятами и рыжими лисичками

Зимний лес встречает грибников маслятами и рыжими лисичками

3 648
8 комментариев


Не только осенние грибы, но и обычные летние лисички собирали петербургские грибники в первый день зимы. Фотографиями они делятся в сообществе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Некоторые приходят из леса все еще с полными корзинами, но грибы там уже в основном типичные осенние.

А ещё сейчас много клюквы.

В конце ноября в Петербурге держалась аномально тёплая погода. Она продлится еще два дня. Затем похолодает, а в выходные может образоваться снежный покров.

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Комментарии
8
-4°
3 часа
Как в блокаду, честное слово! Ешьте голубей, хоть польза от вас будет, а грибы зверям оставьте!😡😡😡😡😡
Гость
3 часа
Когда нажретесь, оставьте животным хоть что-то!
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