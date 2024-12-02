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Бизнес Reuters: ВТБ купит у «Роснефти» судостроительную верфь «Звезда»

Reuters: ВТБ купит у «Роснефти» судостроительную верфь «Звезда»

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2 комментария

Банк ВТБ приобретет у компании «Роснефть» судостроительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке, заявил 2 декабря Reuters глава ВТБ Андрей Костин.

Сделка находится на начальном этапе, есть базовые соглашения между ОСК, ВТБ и «Роснефтью» о комплексной проверке, отметил он.

С 2023 года ВТБ руководит Объединенной судостроительной корпорацией, 100% акций ОСК переданы банку на 5 лет в доверительное управление. В составе холдинга более 40 проектно-конструкторских бюро, научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий отечественного судостроительного комплекса.

Судостроительный комплекс «Звезда» учрежден в 2015 году, 100% доли владеет московское АО «Современные технологии судостроения». Является крупнейшей в стране верфью, предназначенной для строительства всех типов морских судов и добычных платформ для работы на российском шельфе, строит танкеры ледового класса Arc7 для транспортировки СПГ. Финансовая отчетность компании закрыта с 2021 года, по итогам 2020 «Звезда» выручила 11 миллиардов рублей и показала 4,1 миллиарда чистого убытка.

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Комментарии
2
282799367
24 минуты
Левый карман пиджака продает пуговицы правому ;)
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