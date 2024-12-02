Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Глава ВТБ сравнил Набиуллину с «железной леди»

Глава ВТБ сравнил Набиуллину с «железной леди»

1 608
39 комментариев

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина, — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — отметил Андрей Костин.

Глава ВТБ также заявил, что текущий уровень инфляции в 8,5% для российской экономики не является критическим, и россияне могли бы примириться с ним. Но он также подчеркнул, что руководство Центрального банка придерживается иного мнения.

По прогнозам Костина, к 2025 году инфляция в России снизится до 6,4%, передает Reuters. «Однако с учетом высоких военных расходов и санкций ключевая ставка может оказаться не в полной мере эффективным инструментом управления инфляцией», — уточнил он. Глава ВТБ добавил, что если темпы инфляции не замедлятся, регулятору придётся рассмотреть иные меры воздействия на ситуацию.

Кроме того, как отметил Костин, в этом месяце процентная ставка может вырасти до 23%.

Напомним, совет директоров Банка России 25 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу с 19 % до 21 % годовых с возможностью дальнейшего повышения на ближайшем заседании. Позже Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с обновленными версиями базового и альтернативных прогнозов развития экономики. Самый худший — кризисный — сценарий предусматривает в 2025 году рост инфляции до 13–15 % и средней ключевой ставки до 22–25 %.

Ранее председатель Банка России заявляла, что если бы ЦБ не повышал ставку, инфляция была бы 20–30%. Эльвира Набиуллина считает, что нынешняя политика Центробанка позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в 2025 году, а затем ее стабилизировать около 4%. По мере замедления инфляции глава ЦБ пообещала плавное снижение ключевой ставки.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY11
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
39
Отец Родной
2 часа
Скорее можно сравнить с чемоданом без ручки. От которого толку ровно ноль, но и на волю отпустить можно только через трусы с новичком
Эксперт с дивана.
1 час
Видимо эти люди живут на другой планете. Какие 8.5% ??? реальная инфляция перевалила за 2х-значные показатели и дальше будет только хуже. Про причину такой инфляции, господа хорошие скромно промолчат.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» проводит новогоднюю акцию для зарплатных клиентов
27 ноября, 14:22
ТОП 5
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15