Глава ВТБ сравнил Набиуллину с «железной леди»

Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина своими решениями похожа на бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

«Эльвира Сахипзадовна — смелая женщина, у нее есть своя линия, надо дать ей возможность решать. Помню, когда я работал в Лондоне, Маргарет Тэтчер — такая же „железная леди“, как Набиуллина, — активно боролась с инфляцией, полагая, что это главное в экономике», — отметил Андрей Костин.

Глава ВТБ также заявил, что текущий уровень инфляции в 8,5% для российской экономики не является критическим, и россияне могли бы примириться с ним. Но он также подчеркнул, что руководство Центрального банка придерживается иного мнения.

По прогнозам Костина, к 2025 году инфляция в России снизится до 6,4%, передает Reuters. «Однако с учетом высоких военных расходов и санкций ключевая ставка может оказаться не в полной мере эффективным инструментом управления инфляцией», — уточнил он. Глава ВТБ добавил, что если темпы инфляции не замедлятся, регулятору придётся рассмотреть иные меры воздействия на ситуацию.

Кроме того, как отметил Костин, в этом месяце процентная ставка может вырасти до 23%.

Напомним, совет директоров Банка России 25 октября принял решение поднять ключевую ставку сразу с 19 % до 21 % годовых с возможностью дальнейшего повышения на ближайшем заседании. Позже Банк России опубликовал основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы с обновленными версиями базового и альтернативных прогнозов развития экономики. Самый худший — кризисный — сценарий предусматривает в 2025 году рост инфляции до 13–15 % и средней ключевой ставки до 22–25 %.

Ранее председатель Банка России заявляла, что если бы ЦБ не повышал ставку, инфляция была бы 20–30%. Эльвира Набиуллина считает, что нынешняя политика Центробанка позволит снизить инфляцию до 4,5–5% в 2025 году, а затем ее стабилизировать около 4%. По мере замедления инфляции глава ЦБ пообещала плавное снижение ключевой ставки.