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Происшествия Четыре российских региона подверглись ночным атакам БПЛА

Четыре российских региона подверглись ночным атакам БПЛА

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В утреннем отчете Министерства обороны об отражении ночных атак 2 декабря — четыре региона и 15 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, восемь БПЛА сбиты над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом, и один — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении двух, а затем ещё двух беспилотников. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.

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