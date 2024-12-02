Четыре российских региона подверглись ночным атакам БПЛА

В утреннем отчете Министерства обороны об отражении ночных атак 2 декабря — четыре региона и 15 беспилотных летательных аппаратов.

По данным Минобороны, восемь БПЛА сбиты над Курской областью, четыре — над Брянской, два — над Крымом, и один — над Белгородской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал об уничтожении двух, а затем ещё двух беспилотников. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отметил он.