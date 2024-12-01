«Хотела славы в интернете». Мать из Нижнего Новгорода объяснила, зачем положила младенца в снег

В Нижнем Новгороде задержали женщину, которая положила в снег пятимесячную дочь и снимала это на видео. На допросе у следователя она сказала, что «хотела славы в интернете». Подробности 1 декабря сообщает Следственный комитет региона, возбудивший уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Источник: Следственный комитет по Нижегородской области

На видео, опубликованном ведомством, женщина объясняет, зачем положила малышку в сугроб. «Хотела славы в интернете. Это была глупость с моей стороны», — заявила нижегородка во время разговора со следователем.

Лежащую на снегу раздетую пятимесячную дочь женщина сняла на видео, чтобы отправить отцу ребенка. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал шквал негодования.

«Что, мразь, никому не нужна?!» — говорит голос за кадром, пока ребенок надрывается от плача.

Нижегородке предъявили обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения.

Всего у женщины четверо детей. Две пятимесячные девочки находятся в детской горбольнице, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.