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Происшествия «Хотела славы в интернете». Мать из Нижнего Новгорода объяснила, зачем положила младенца в снег

«Хотела славы в интернете». Мать из Нижнего Новгорода объяснила, зачем положила младенца в снег

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В Нижнем Новгороде задержали женщину, которая положила в снег пятимесячную дочь и снимала это на видео. На допросе у следователя она сказала, что «хотела славы в интернете». Подробности 1 декабря сообщает Следственный комитет региона, возбудивший уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

Источник:

На видео, опубликованном ведомством, женщина объясняет, зачем положила малышку в сугроб. «Хотела славы в интернете. Это была глупость с моей стороны», — заявила нижегородка во время разговора со следователем.

Лежащую на снегу раздетую пятимесячную дочь женщина сняла на видео, чтобы отправить отцу ребенка. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал шквал негодования.

«Что, мразь, никому не нужна?!» — говорит голос за кадром, пока ребенок надрывается от плача.

Нижегородке предъявили обвинение. В ближайшее время в отношении неё будет избрана мера пресечения.

Всего у женщины четверо детей. Две пятимесячные девочки находятся в детской горбольнице, решается вопрос о помещении 10-летней дочки в социальное учреждение. Старший 14-летний сын находится у бабушки.

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Комментарии
2
kolpankolpan
1 минута
А как нищему пополнять ряды?Хоть в снегу заметили....
Гость
2 минуты
В психушку тетеньку
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