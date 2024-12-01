В Нижнем Новгороде мать уложила раздетую дочь на снег, чтобы снять видео для отца ребенка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетней. Мать положила раздетую пятимесячную дочь на снег и сняла это на видео, чтобы отправить отцу ребенка. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал шквал негодования.