В Нижнем Новгороде мать уложила раздетую дочь на снег, чтобы снять видео для отца ребенка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетней. Мать положила раздетую пятимесячную дочь на снег и сняла это на видео, чтобы отправить отцу ребенка. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал шквал негодования.
«Что, мразь, никому не нужна?!», — говорит голос за кадром, пока ребенок надрывается от плача.
В настоящее время девочка изъята и помещена в стационар. Всего у 37-летней женщины четверо детей. Две пятимесячные двойняшки, десятилетняя дочь и 14-летний сын.
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