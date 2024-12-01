Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

ю-з.

 764мм 85%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Как убили Кирова
Копим на будущее
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия В Нижнем Новгороде мать уложила раздетую дочь на снег, чтобы снять видео для отца ребенка

В Нижнем Новгороде мать уложила раздетую дочь на снег, чтобы снять видео для отца ребенка

2 440
12 комментариев
Источник:

В Новгородской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетней. Мать положила раздетую пятимесячную дочь на снег и сняла это на видео, чтобы отправить отцу ребенка. Ролик разошелся по соцсетям и вызвал шквал негодования.

«Что, мразь, никому не нужна?!», — говорит голос за кадром, пока ребенок надрывается от плача.

В настоящее время девочка изъята и помещена в стационар. Всего у 37-летней женщины четверо детей. Две пятимесячные двойняшки, десятилетняя дочь и 14-летний сын.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
Гость
48 минут
Я в кино такое видел про эсэсовцев и Штирлица )
В д. Гадюкино - дожди.
30 минут
Ну, хотя бы не чайлдфри.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00