Замглавы комитета Госдумы по просвещению предложила снизить количество уроков в школах

Сокращение количества уроков в день поможет снизить нагрузку на российских школьников без ущерба для качества получаемых в образовательных учреждениях знаний. Такое мнение ТАСС 1 декабря высказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Лантратова полагает, что образовательная программа в школах нацелена исключительно на академические достижения учащихся, в то время как о физическом и эмоциональном благополучии забывают. Это, по мнению парламентария, приводит к тому, что школьники испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. Решение проблемы замглавы комитета по просвещению видит в изменении подходов к образованию.

«Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности», — считает Лантратова и указывает, что возможно сократить количество уроков в день без потери качества образования.

Кроме того, по ее словам, в школах следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, то есть кружкам и секциям, а также пересмотреть подход к домашним заданиям. Лантратова подчеркнула, что задания на дом должны помогать закрепить материал, а не являть собой механическое выполнение большого объема работы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению обсудить с учителями, родителями и экспертами вопрос снижения нагрузки на школьников, чтобы «не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах».