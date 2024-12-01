Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

4 м/c,

ю-з.

 764мм 88%
Подробнее
2 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Что за жижа лезет из метро
Копим на будущее
Как убили Кирова
20 лет без Финляндии
Снять жилье с подвохом
Музыка ноября
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Замглавы комитета Госдумы по просвещению предложила снизить количество уроков в школах

Замглавы комитета Госдумы по просвещению предложила снизить количество уроков в школах

585
13 комментариев

Сокращение количества уроков в день поможет снизить нагрузку на российских школьников без ущерба для качества получаемых в образовательных учреждениях знаний. Такое мнение ТАСС 1 декабря высказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Лантратова полагает, что образовательная программа в школах нацелена исключительно на академические достижения учащихся, в то время как о физическом и эмоциональном благополучии забывают. Это, по мнению парламентария, приводит к тому, что школьники испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем. Решение проблемы замглавы комитета по просвещению видит в изменении подходов к образованию.

«Во-первых, нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности», — считает Лантратова и указывает, что возможно сократить количество уроков в день без потери качества образования.

Кроме того, по ее словам, в школах следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, то есть кружкам и секциям, а также пересмотреть подход к домашним заданиям. Лантратова подчеркнула, что задания на дом должны помогать закрепить материал, а не являть собой механическое выполнение большого объема работы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по просвещению обсудить с учителями, родителями и экспертами вопрос снижения нагрузки на школьников, чтобы «не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Эд Хэммет
18 минут
Закон божий, НВП и легенды об истории от Мединского. А всё остальное уже лишнее.
гастарбайтер
17 минут
Нужно оставить физподготовку, патриотическое воспитание и пение, стобы маршировать было веселее...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
Новости компаний
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00