Администрация президента Байдена не планирует возвращать Украине ядерное оружие

Вашингтон не планирует возвращать Киеву ядерное оружие и сосредоточен на поставках Украине обычного вооружения, чтобы ВСУ могли «эффективно защищаться и вести боевые действия против России». Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 1 декабря рассказал в эфире телеканала ABC.

Салливан подчеркнул, что Украине не вернут ядерный арсенал. По его словам, администрация Джо Байдена в его оставшиеся 50 дней на посту главы государства сделает всё, чтобы Киев получил все возможные инструменты для укрепления позиций на поле боя и усиления на переговорах.

Ранее газета The New York Times (NYT) выпустила материал, в котором неназванные американские чиновники допустили возможность возвращения Украине ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-подходе после сессии ОДКБ в Казахстане 28 ноября, что если страна, с которой Россия сейчас «по сути, ведет боевые действия», станет ядерной державой, то РФ ответит всем оружием. «В этом случае мы будем использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим», — высказался Путин о ядерном статусе Украины.