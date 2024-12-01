СМИ: Журналиста Алексея Пивоварова* со съемочной группой задержали в Узбекистане

На юго-западе Узбекистана 1 декабря задержали журналиста Алексея Пивоварова* вместе со съемочной группой. Об этом пишет местное издание «ХУК!».

Вместе с ними в отделении полиции города Нукуса находится журналистка Hook.report Фериде Махсетова. Отмечается, что Алексей Пивоваров* находится в отдельном от всех кабинете. Журналисты «ХУК!» сообщают, что связи с Фериде Махсетовой нет с 19:09 по Ташкенту (17:09 по Москве). Ее телефон находится «вне зоны обслуживания».

В издании пытались связаться с ГУВД города Нукус, МВД Каракалпакстана, МВД Узбекистана, Генпрокуратурой страны для уточнения деталей, но никаких ответов не последовало.

Обновлено в 18:45. По последним данным, Махсетова все-таки вышла на связь. Она поделилась, что в участке следователи смотрят отснятые Алексеем Пивоваровым и его командой видеозаписи. Также, по словам задержанной журналистки, их пообещали отпустить в ближайшее время.

Алексей Пивоваров — российский журналист, автор канала «Редакция». Минюст признал его иностранным агентом в июне 2022 года.