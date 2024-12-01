В Петербурге новейший атомный ледокол «Якутия» вышел на испытания в Финский залив

В Петербурге новейший атомный ледокол «Якутия» проекта 22220 1 декабря вышел через Галерный фарватер в Финский залив для испытаний. Ожидается, что в конце декабря корабль передадут «Росатому» и ледокол будет базироваться в Мурманске.

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В ходе испытаний специалисты будут проверять работу основных систем ледокола и его оборудования. В планах на ближайшие несколько недель — убедиться в исправности механизмов связи и навигации, якорного и рулевого устройства, а также работы вертолетного комплекса, сообщает портал «Медиапалуба».

В мае этого года «Фонтанка» рассказывала о швартовых испытаниях «Якутии». Тогда специалисты проверяли качество монтажа судового оборудования и настраивали аппаратуру.

Ледокол «Якутия» — четвертый (третий серийный) атомоход проекта 22220. В настоящее время на Балтийском заводе по заказу ФГУП «Атомфлот» ведется строительство еще трех аналогичных судов — «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда». Еще три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают в акватории Северного морского пути.